'Hocalı Katliamı' anma töreni düzenlendi

Azerbaycan'da 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı Katliamı'nın 32'nci yılında anma töreni düzenlendi. TBMM'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanı Aygün Attar, "Bizim yanımıza bir Türkiye, bir de Ortadoğu’daki Türk devletleri oldu. Türkiye'nin yanımızda olması yetti. Bu bize öğretti ki, bizim birbirimizden başka kardeşimiz yok. Bizim derdimize bizden başka ağlayacak kimse yoktu. Kendini demokratik sayan devletler, çocukların öldürülmesini bir kere ağızlarına almamışlar. Konuşan kim oldu? Bu tarihin unutulmaması için, ölenlerin ruhu şad olması için, genç nesillere anlatan sizlersiniz" dedi.

'YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ'

Katliamın sorumlularının cezalandırılması için çağrıda bulunan Attar, "Yurdun dört bir tarafında Hocalı'da akan masum kanlara adalet çağrısı yapıldı. 32 sene önce yapılmış olan bu acımasız etnik ve dini kimlik nedeniyle bir kasabanın yeryüzünden silinmesinde rol oynamış olan canilerin yargılanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE KARDEŞLİK KURDUK'

Azerbaycan Büyükelçisi Reşat Memmedov, bütün dünyanın iki yüzünü gördüklerini belirterek, "Biz yalanlar gördük, aldatıldığımızı gördük. Hızlıca büyüdük ve güçlü bir devlet kurduk. Türkiye ile kardeşlik kurduk. El ele verip ordumuzu güçlendirdik. 613 kişiden oluşan çocuk, kadın ve yaşlı insanlarımız katledilmiş. Türkiye'nin yanımızda olması yetti. Bu bize öğretti ki, bizim birbirimizden başka kardeşimiz yok. Bizim derdimize bizden başka ağlayacak kimse yoktu" diye konuştu.

'HOCALI'DA BAŞLAYAN KATLİAM, GAZZE'DE TEKRAR YAŞANIYOR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun ise Azerbaycan ile kardeş olduklarını belirterek, "İki devlet bir millet. Dolayısıyla biz idari teşkilat olarak Türkiye-Azerbaycan dostluk, dayanışma, işbirliği vakfıyla ve büyükelçimizin desteğiyle bu anma törenini burada gerçekleştiriyoruz. Dünyanın her bir tarafında özellikle batının gözü önünde rakamlarla ifade etmek anlamsız ama Hocalı'da başlayan katliam Bosna'da, Gazze'de tekrar yaşanıyor" dedi.