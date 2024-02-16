Alışveriş bağımlılığı nedir? kimlerde görülür?

Bu bağımlılık, genellikle duygusal veya psikolojik boşlukları doldurma, stresle başa çıkma, özsaygıyı artırma veya keyif alma gibi nedenlerle ortaya çıkar. Alışveriş bağımlılığı, kişinin maddi durumunu olumsuz etkileyebilir, borçlanma sorunlarına yol açabilir ve ilişkileri etkileyebilir.
Alışveriş bağımlılığı herkesi etkileyebilir, ancak bazı kişilerde daha yaygın olarak görülür. Örneğin, düşük özsaygıya sahip olanlar, depresyon veya anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları yaşayanlar, takıntılı veya dürtüsel davranışlara yatkın olanlar, geçmişte travmatik deneyimler yaşamış olanlar veya aşırı tüketim kültürüne maruz kalanlar alışveriş bağımlılığı riski altında olabilir. Bu durum, profesyonel yardım ve destek gerektirebilir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.