- Yaşam

Alışveriş bağımlılığı nedir? kimlerde görülür?

Alışveriş bağımlılığı, bir kişinin kontrol edilemeyen ve düzenli olmayan bir şekilde sürekli alışveriş yapma ihtiyacı hissetmesi durumudur.

Alışveriş bağımlılığı nedir? kimlerde görülür? mask

Bu bağımlılık, genellikle duygusal veya psikolojik boşlukları doldurma, stresle başa çıkma, özsaygıyı artırma veya keyif alma gibi nedenlerle ortaya çıkar. Alışveriş bağımlılığı, kişinin maddi durumunu olumsuz etkileyebilir, borçlanma sorunlarına yol açabilir ve ilişkileri etkileyebilir.

Alışveriş bağımlılığı herkesi etkileyebilir, ancak bazı kişilerde daha yaygın olarak görülür. Örneğin, düşük özsaygıya sahip olanlar, depresyon veya anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları yaşayanlar, takıntılı veya dürtüsel davranışlara yatkın olanlar, geçmişte travmatik deneyimler yaşamış olanlar veya aşırı tüketim kültürüne maruz kalanlar alışveriş bağımlılığı riski altında olabilir. Bu durum, profesyonel yardım ve destek gerektirebilir.

# Alışveriş bağılılığı, Alışveriş, Para Harcama, Destek

16 Şub 2024 - 03:02 - Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

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