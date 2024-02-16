Alışveriş bağımlılığı nedir? kimlerde görülür?

Bu bağımlılık, genellikle duygusal veya psikolojik boşlukları doldurma, stresle başa çıkma, özsaygıyı artırma veya keyif alma gibi nedenlerle ortaya çıkar. Alışveriş bağımlılığı, kişinin maddi durumunu olumsuz etkileyebilir, borçlanma sorunlarına yol açabilir ve ilişkileri etkileyebilir.

Alışveriş bağımlılığı herkesi etkileyebilir, ancak bazı kişilerde daha yaygın olarak görülür. Örneğin, düşük özsaygıya sahip olanlar, depresyon veya anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları yaşayanlar, takıntılı veya dürtüsel davranışlara yatkın olanlar, geçmişte travmatik deneyimler yaşamış olanlar veya aşırı tüketim kültürüne maruz kalanlar alışveriş bağımlılığı riski altında olabilir. Bu durum, profesyonel yardım ve destek gerektirebilir.