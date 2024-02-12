"Mustafa Özkardeş’e Allah’tan rahmet diliyorum"

Video için play'e tıklayın

Şehit Mustafa Özkardeş için sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

" Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaşanan araç kazası sonucu şehit olan askerimiz Mustafa Özkardeş’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."