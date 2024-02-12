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"Mustafa Özkardeş’e Allah’tan rahmet diliyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit Mustafa Özkardeş için paylaşımda bulundu.

"Mustafa Özkardeş’e Allah’tan rahmet diliyorum"
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Şehit Mustafa Özkardeş için sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

" Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaşanan araç kazası sonucu şehit olan askerimiz Mustafa Özkardeş’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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12 Şub 2024 - 04:43 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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