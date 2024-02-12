"Mustafa Özkardeş’e Allah’tan rahmet diliyorum"

Şehit Mustafa Özkardeş için sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi:
" Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaşanan araç kazası sonucu şehit olan askerimiz Mustafa Özkardeş’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.