Göz nezlesi nedir? Neden olur?

Konjonktiva, göz kapağının iç yüzeyini ve gözün beyaz kısmını kaplayan saydam bir zar türüdür. Göz nezlesi genellikle bir virüs veya bakteri enfeksiyonu, alerjik reaksiyonlar, kimyasal tahriş, veya göz yüzeyine temas eden yabancı cisimler gibi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Belirtileri arasında kızarıklık, kaşıntı, yanma, sulanma, göz kapaklarının yapışması, ve görme bulanıklığı yer alabilir.

Göz nezlesi genellikle bulaşıcıdır, bu yüzden temas halinde bulunan kişiler arasında yayılabilir. Tedavisi, altta yatan nedenin tespit edilmesine ve uygun tedavi planının belirlenmesine bağlı olarak değişir. Viral konjonktivit genellikle kendiliğinden iyileşirken, bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Alerjik konjonktivit için antihistaminikler veya göz damlaları gibi semptomları hafifleten ilaçlar kullanılabilir.