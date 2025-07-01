CHP Gençlik Kolları üyeleri, akşam saatlerinde Ankara İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek, İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek amacıyla Güvenpark’a yürümek istedi. Ancak polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi. Kısa sürede arbede yaşanırken, bazı partililer ile polis arasında itişmeler oldu.

Polisin müdahalesine rağmen dağılmayan CHP’liler, İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaparak oturma eylemine geçti. “İmamoğlu yalnız değildir”, “Adalet istiyoruz” ve “Halkın iradesi rehin alınamaz” sloganları atan gençlik kolları üyeleri, demokratik protesto haklarının engellendiğini vurguladı.