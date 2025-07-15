Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ateşkesin yeterli olmayacağını, Filistinlilerin de İsrailliler gibi haklarını kullanabildikleri bir devlete sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazze’de görülen yıkım ve can kayıplarının yakın tarihte benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu vurgulayan Guterres, “Gazze’de yaşananlar dehşet verici. Bu durum, Gazze halkının çektiği büyük acıların ötesinde, temel insan onurunu zedelemektedir” ifadelerini kullandı.

ACİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ATEŞKES LAZIM

Gazze’de acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin gerekliliğine dikkat çeken Guterres, ancak ateşkesin tek başına yeterli olmayacağını, Filistinlilerin de İsrailliler gibi haklarını özgürce kullanabilecekleri bir devlete sahip olmaları gerektiğini kaydetti.

Guterres, temmuz sonunda BM’de iki devletli çözüme yönelik uluslararası bir konferans düzenleneceğini duyurarak, “5 milyon insanın kendi topraklarında hiçbir hakka sahip olmadan yaşayabileceği düşüncesi, insanlık onuruna ve uluslararası hukuka tamamen aykırıdır” dedi.