AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın Tepebaşı ilçesindeki İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde esnafı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, esnafın yanında olduklarına dikkati çekerek, tüm vatandaşları yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti.

Boykot kampanyasına karşı esnafa daha çok destek vermek için alışverişlerine her zaman olduğu gibi yine devam ettiklerini vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:

"Hatta bazılarına inat bol bol alışverişimizi yaptık. Yerli işletmelere karşı başlatılan bu husumet kampanyası, ülkemizin istikrar programına yönelik bir sabotaj girişimidir. Ülkemizi, milletimizi yalnız bırakmıyoruz. Devletimizin de milletimizin de her daim olduğu gibi yanındayız. Yerli ve milli markalarımızı fütursuzca hedef göstermek kimsenin haddine değildir. Parti için olan koltuk kavgalarına ülkemizi alet etmeyin."

İl Başkanı Albayrak'a, Kadın Kolları İl Başkanı Feriha Ertorun ve Gençlik Kolları İl Başkanı Cihan Birsen de eşlik etti.