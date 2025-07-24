Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde devrilen greyderin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Topraktepe mevkisinde meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri personeli olan Zabit Çakan, idaresindeki greyderin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan greyder şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, greyder operatörü Çakan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA