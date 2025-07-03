Giresun genelinde denizlerde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle can güvenliği riski oluştu. Giresun Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların güvenliği gerekçe gösterilerek denize girmenin geçici olarak yasaklandığı duyuruldu.

Yüksek Dalga ve Rip Akıntısına Dikkat

Belediye açıklamasında, "İlimiz genelinde denizde oluşan 'yüksek dalga’ ve ‘rip akıntısı' tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4-5 Temmuz 2025 günleri denize girmek yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, vatandaşlardan uyarılara dikkat etmelerini ve yasağa riayet etmelerini istedi.

Vatandaşlara Güvenlik Çağrısı

Meteorolojik verilere göre Karadeniz'de özellikle yaz aylarında görülen rip akıntıları, yüzme bilmeyen ya da uyarıları dikkate almayan vatandaşlar için ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Giresun Belediyesi, boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Yasağa Uymayanlara Yaptırım Uyarısı

Yasağa uymayan kişiler hakkında yasal işlem yapılabileceği belirtildi. Belediye, vatandaşlara sağduyu çağrısı yaparak belirtilen tarihlerde denize girilmemesi gerektiğinin altını çizdi.