Topçu, AA’ya yaptığı açıklamada, kulüpte başlayan yeni yapılanmanın Gençlerbirliği’nin köklü altyapı kültürüne uygun olmadığını düşündüğünü belirtti.

"Gençlerbirliği kültürü; yetenekli oyuncu yetiştirmeyi merkeze alır. Ancak altyapının Sportif A.Ş’ye bağlanması ve sistemin ticari modele kayması, bu öz kimliğimizden uzaklaşma riski taşıyor," diyen Topçu, değişimin altyapı algısını zedeleyeceğini savundu.

Yaklaşık 30 yıl boyunca birçok genç oyuncunun yetişmesinde emeği olan Seçkin Topçu, "Denenmiş ve başarısız olmuş yöntemlerde ısrar, sadece zaman değil, ekonomik kaynak da kaybettirir," diyerek sistem değişikliğine karşı duruşunu vurguladı.

Topçu, istifasını yönetime eleştirilerini açıkça ileterek verdiğini belirtti ve şu sözlerle veda etti:

"Gençlerbirliği altyapısına katkı sunmanın onurunu yaşadım. Ancak geldiğimiz noktada, gönül rahatlığıyla görevimi bırakıyorum."