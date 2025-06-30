1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ilk transferini duyurdu.

Kulüp kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada;

''Gençlerbirliği’miz tecrübeli milli kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-karalarımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Bodrum FK forması giyen Gökhan Akkan ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Gençlerbirliği altyapısında futbolla tanışan Gökhan, yeni sezonda Gençlerbirliği formasını terletecek.

Profesyonel kariyerine Sincan Belediyesi Ankaraspor’da başlayan Gökhan, sırasıyla MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor A.Ş. ve son olarak Bodrum FK formaları giydi.

Gökhan Akkan’a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-kara forma altında başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.