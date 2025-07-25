İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi binada temizlik yapıldığı sırada içeri girip beğendiği ayakkabıları poşete koyarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1214. Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Apartmanda temizlik yapıldığı sırada bir kişi açık olan kapıdan binaya girdi. Şüpheli önce bina içerisinde bir süre dolaştıktan sonra dışarı çıkarak bu sefer poşetle tekrar binaya girdi. Şüpheli gözüne kestirdiği ayakkabıları poşet içine koyduktan sonra binadan çıkıp gitti. O anlar bina içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.