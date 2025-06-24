Gaziantep’in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Ferhat Kelebek (22) ve arkasında yolcu olarak bulunan Bilal Dönmez (18) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Kelebek’in kullandığı 27 BAP 137 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sırasında motosiklette bulunan iki genç yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ferhat Kelebek’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Bilal Dönmez, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.