Koşuyu, sanat, iş ve spor dünyasından birçok ünlü isim, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay’ın ev sahipliğinde Hipodrom.com’un locasından takip etti.

Cemal Hünal: “Türkiye çok iyi at yetiştiricileri ve atlara sahip. Bu işi seven insanlar burada. Seneye 100. yılını kutlayacağız, çok büyük başarı.”

Ceren Benderlioğlu: “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hipodrom ve koşu yok. Atatürk’ün başlattığı bu geleneği yaşatmak çok özel.”

Sibel Taşçıoğlu: “Gazi Koşusu sadece bir yarış değil, köklü bir gelenek. Atatürk ruhuna uygun, bambaşka bir atmosfer.”

Arda Türkmen: “Türkiye için çok önemli, neredeyse 100 yıllık bir tarih. Atatürk’ün adını yaşatmak için çok anlamlı bir organizasyon.” Pendik Aydos Ormanı’nda Yangın İçeriği Görüntüle

Atakan Özkaya: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak çok değerli. Burada heyecanı ve sevinci hep birlikte yaşıyoruz.”

Yiğit Poyraz: “İlk kez katılıyoruz, inanılmaz güzel bir atmosfer var. Son düzlüğe geldiklerinde hipodromun uğultusu tarifsiz bir heyecan.”