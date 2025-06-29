Koşuyu, sanat, iş ve spor dünyasından birçok ünlü isim, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay’ın ev sahipliğinde Hipodrom.com’un locasından takip etti.
Ünlü İsimlerden Gazi Koşusu’na Övgü
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Cemal Hünal: “Türkiye çok iyi at yetiştiricileri ve atlara sahip. Bu işi seven insanlar burada. Seneye 100. yılını kutlayacağız, çok büyük başarı.”
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Ceren Benderlioğlu: “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hipodrom ve koşu yok. Atatürk’ün başlattığı bu geleneği yaşatmak çok özel.”
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Sibel Taşçıoğlu: “Gazi Koşusu sadece bir yarış değil, köklü bir gelenek. Atatürk ruhuna uygun, bambaşka bir atmosfer.”
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Arda Türkmen: “Türkiye için çok önemli, neredeyse 100 yıllık bir tarih. Atatürk’ün adını yaşatmak için çok anlamlı bir organizasyon.”
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Atakan Özkaya: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak çok değerli. Burada heyecanı ve sevinci hep birlikte yaşıyoruz.”
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Yiğit Poyraz: “İlk kez katılıyoruz, inanılmaz güzel bir atmosfer var. Son düzlüğe geldiklerinde hipodromun uğultusu tarifsiz bir heyecan.”
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Yasmin Erbil: “İlk defa geliyorum ve çok mutluyum, ortam çok güzel.”
Gazi Koşusu’nun 99 Yıllık Mirası Devam Ediyor
Sanat, spor ve iş dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği bu özel etkinlikte, Gazi Koşusu’nun Atatürk’ün izinden giderek Türk atçılık tarihindeki önemli yeri bir kez daha vurgulandı. Ünlüler, bu geleneksel yarışın 100. yılına yaklaşırken duydukları heyecan ve gururu dile getirdi.