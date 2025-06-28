Tabii'nin sevilen dizisi Gassal dizisinin 3.sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı dizide yeni sezonda dahil olacak isimler yavaş yavaş kesinleşmeye başladı.

Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerini paylaştığı diziye katılan bir isim daha belli oldu. Öykü Gürman 3. sezonda Güzel karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Her sezonu 10 bölümden oluşan Gassal dizisinin 4. hafta çekimlerine de hız kesmeden başlandı.

Şarkısı kimliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğu ile de adından sıkça söz ettiren Gürman, Gassal dizisinde izleyiciyle buluşacak.

Öykü Gürman son olarak TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı ile ekranlarda yerini almıştı.