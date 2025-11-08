Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemizde başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Yunus Akgün’ün tedavi ve rehabilitasyon süreci, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. Galatasaray teknik ekibi, oyuncunun sahalara sağlıklı bir şekilde dönmesi için gerekli tüm önlemleri alıyor.

Acıbadem Sağlık Raporu



