Vefa Serisi Pickleball Turnuvası Ankara'da gönüllere dokundu

Ankara'nın ilk pickleball tesisinde gerçekleştirilen organizasyona 98 sporcu katılırken, üç gün boyunca 400'ü aşkın sporsever etkinlikleri takip etti. Turnuva boyunca toplam 198 karşılaşma oynanırken, kortlarda rekabet kadar dostluk, saygı ve dayanışma da ön plana çıktı.

TÜRK SPORUNUN HAFIZASINA VEFA

URSD tarafından hayata geçirilen VEFA Serisi'nin temel amacı; Türk sporunun gelişimine yıllarca emek vermiş, binlerce sporcunun yetişmesine katkı sağlamış isimleri hayattayken onurlandırmak ve onların bilgi birikimini genç kuşaklarla buluşturmak olarak açıklandı.

Organizasyon, sporun yalnızca kupa ve madalyadan ibaret olmadığını; aynı zamanda karakter inşa eden, toplumsal değerleri güçlendiren ve nesiller arasında köprü kuran önemli bir kültür olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Turnuva boyunca sporcular, akademisyenler, antrenörler ve genç sporcular, Türk sporuna uzun yıllar hizmet etmiş isimlerle bir araya gelerek onların tecrübelerini dinleme fırsatı buldu.

