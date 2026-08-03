Vefa Serisi Pickleball Turnuvası Ankara'da gönüllere dokundu

Uluslararası Raket Sporları Derneği (URSD) tarafından düzenlenen VEFA Serisi Pickleball Turnuvası, Ankara'da spor camiasını aynı çatı altında buluşturdu.
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Anka Athletic Club iş birliği ve Beyzade Erkek Öğrenci Yurdu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, yalnızca sportif rekabetin yaşandığı bir turnuva olmanın ötesine geçerek, Türk sporuna yıllarını vermiş emektar isimleri yaşarken onurlandıran örnek bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.
Ankara'nın ilk pickleball tesisinde gerçekleştirilen organizasyona 98 sporcu katılırken, üç gün boyunca 400'ü aşkın sporsever etkinlikleri takip etti. Turnuva boyunca toplam 198 karşılaşma oynanırken, kortlarda rekabet kadar dostluk, saygı ve dayanışma da ön plana çıktı.
TÜRK SPORUNUN HAFIZASINA VEFA
URSD tarafından hayata geçirilen VEFA Serisi'nin temel amacı; Türk sporunun gelişimine yıllarca emek vermiş, binlerce sporcunun yetişmesine katkı sağlamış isimleri hayattayken onurlandırmak ve onların bilgi birikimini genç kuşaklarla buluşturmak olarak açıklandı.
Organizasyon, sporun yalnızca kupa ve madalyadan ibaret olmadığını; aynı zamanda karakter inşa eden, toplumsal değerleri güçlendiren ve nesiller arasında köprü kuran önemli bir kültür olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Turnuva boyunca sporcular, akademisyenler, antrenörler ve genç sporcular, Türk sporuna uzun yıllar hizmet etmiş isimlerle bir araya gelerek onların tecrübelerini dinleme fırsatı buldu.
İLK VEFA TURNUVASI EROL BÜLBÜL ONURUNA DÜZENLENDİ
VEFA Serisi'nin ilk organizasyonu, Türk sporuna yarım asrı aşkın süredir hizmet veren spor adamı Erol Bülbül adına gerçekleştirildi. Spor Akademileri'nin kuruluş sürecinde önemli görevler üstlenen, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı yapan ve bugün de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Bülbül, spor yöneticiliği ve eğitmenliği boyunca binlerce sporcunun ve çok sayıda spor yöneticisinin yetişmesine katkı sağladı.
Turnuva boyunca genç sporcuların Erol Bülbül ile aynı ortamı paylaşması, onun spor yaşamına ilişkin deneyimlerini dinlemesi organizasyonun en anlamlı bölümlerinden biri olarak değerlendirildi.
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