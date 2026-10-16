Kış gelmeden bunları yapın! Doğalgaz faturasını düşürmenin 8 yolu

Soğuklar başlamadan evinizi kontrol edin

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte evlerde kombi, kalorifer ve yalıtım hazırlıkları önem kazanıyor. Özellikle Ankara'da soğuk havaların etkili olduğu dönemlerde evin yeterince ısınmaması hem konforu azaltabiliyor hem de enerji tüketimini artırabiliyor.

Uzmanların enerji verimliliği konusunda önerdiği bazı uygulamalar, evin daha dengeli ısınmasına ve gereksiz enerji kaybının önlenmesine yardımcı olabiliyor.