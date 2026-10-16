Kış gelmeden bunları yapın! Doğalgaz faturasını düşürmenin 8 yolu

Soğuklar başlamadan evinizi kontrol edin
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte evlerde kombi, kalorifer ve yalıtım hazırlıkları önem kazanıyor. Özellikle Ankara'da soğuk havaların etkili olduğu dönemlerde evin yeterince ısınmaması hem konforu azaltabiliyor hem de enerji tüketimini artırabiliyor.
Uzmanların enerji verimliliği konusunda önerdiği bazı uygulamalar, evin daha dengeli ısınmasına ve gereksiz enerji kaybının önlenmesine yardımcı olabiliyor.
Peteklerin önünü kapatmayın
Kaloriferlerin önündeki büyük mobilyalar ve kalın perdeler, sıcak havanın odada dolaşmasını zorlaştırabilir.
Pencere ve kapı fitillerini kontrol edin
Yıpranmış fitillerden giren soğuk hava, evde ısı kaybına neden olabilir.
Kombi bakımını ihmal etmeyin
Yetkili servis tarafından yapılan bakım, cihazın güvenli ve verimli çalışmasına yardımcı olabilir.
Oda sıcaklığını kontrol edin
Gereğinden yüksek sıcaklık ayarları enerji tüketimini artırabilir. Programlanabilir termostatlar sıcaklığı düzenlemeyi kolaylaştırır.
Peteklerin eşit ısınıp ısınmadığına bakın
Peteğin bir bölümü soğuk kalıyorsa sistemde hava veya başka bir sorun bulunabilir. Gerekirse teknik destek alın.
Güneş ışığından yararlanın
Güneş alan pencerelerde gündüz perdeleri açmak, geceleri kapatmak ısı dengesine yardımcı olabilir.
Isı yalıtımını gözden geçirin
Dış cephe, çatı ve pencere yalıtımındaki eksiklikler ısınma maliyetini artırabilir.
Evi doğru şekilde havalandırın
Pencereleri uzun süre aralık bırakmak yerine uygun zamanlarda kısa süreli havalandırma yapmak gereksiz ısı kaybını sınırlayabilir.