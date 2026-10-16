Ankara'nın eski halini görenler tanıyamıyor! İşte yıllar içindeki büyük değişim

Ankara'nın yıllar içindeki değişimi şaşırtıyor

Türkiye'nin başkenti Ankara, yıllar içinde değişen meydanları, caddeleri ve yapılarıyla farklı bir görünüme kavuştu. Bir dönem kentin sosyal yaşamının merkezi olan birçok nokta, bugün yoğun trafik, yüksek binalar ve kalabalık sokaklarla çevrili.

Özellikle Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Tandoğan gibi bölgelerde yaşanan değişim, eski fotoğraflarla günümüz görüntüleri karşılaştırıldığında daha belirgin hale geliyor.