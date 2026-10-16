Ankara'nın eski halini görenler tanıyamıyor! İşte yıllar içindeki büyük değişim

Ankara'nın yıllar içindeki değişimi şaşırtıyor

Türkiye'nin başkenti Ankara, yıllar içinde değişen meydanları, caddeleri ve yapılarıyla farklı bir görünüme kavuştu. Bir dönem kentin sosyal yaşamının merkezi olan birçok nokta, bugün yoğun trafik, yüksek binalar ve kalabalık sokaklarla çevrili.

Özellikle Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Tandoğan gibi bölgelerde yaşanan değişim, eski fotoğraflarla günümüz görüntüleri karşılaştırıldığında daha belirgin hale geliyor.

Muhabir: Ayça Cicidurucu
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Kızılay Meydanı Bir zamanlar farklı bir kent dokusuna sahip olan Kızılay, bugün Ankara'nın en hareketli merkezlerinden biri.

Kızılay Meydanı
Bir zamanlar farklı bir kent dokusuna sahip olan Kızılay, bugün Ankara'nın en hareketli merkezlerinden biri.

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Ulus Meydanı Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana Ankara'nın simge noktalarından olan Ulus, kentin geçmişini bugüne taşıyor.

Ulus Meydanı
Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana Ankara'nın simge noktalarından olan Ulus, kentin geçmişini bugüne taşıyor.

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Sıhhiye Başkentin önemli ulaşım ve geçiş noktalarından Sıhhiye, zamanla değişen yolları ve çevresindeki yapılarla dikkat çekiyor.

Sıhhiye
Başkentin önemli ulaşım ve geçiş noktalarından Sıhhiye, zamanla değişen yolları ve çevresindeki yapılarla dikkat çekiyor.

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Tandoğan Meydanı Bugünkü adıyla Anadolu Meydanı, Ankara'nın değişen kent kimliğini yansıtan önemli alanlardan biri.

Tandoğan Meydanı
Bugünkü adıyla Anadolu Meydanı, Ankara'nın değişen kent kimliğini yansıtan önemli alanlardan biri.

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Atatürk Bulvarı Ankara'nın en bilinen güzergahlarından biri olan bulvar, yıllar boyunca başkentin değişimine tanıklık etti.

Atatürk Bulvarı
Ankara'nın en bilinen güzergahlarından biri olan bulvar, yıllar boyunca başkentin değişimine tanıklık etti.

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