Ankara'nın eski halini görenler tanıyamıyor! İşte yıllar içindeki büyük değişim

Ankara'nın yıllar içindeki değişimi şaşırtıyor
Türkiye'nin başkenti Ankara, yıllar içinde değişen meydanları, caddeleri ve yapılarıyla farklı bir görünüme kavuştu. Bir dönem kentin sosyal yaşamının merkezi olan birçok nokta, bugün yoğun trafik, yüksek binalar ve kalabalık sokaklarla çevrili.
Özellikle Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Tandoğan gibi bölgelerde yaşanan değişim, eski fotoğraflarla günümüz görüntüleri karşılaştırıldığında daha belirgin hale geliyor.
Kızılay Meydanı
Bir zamanlar farklı bir kent dokusuna sahip olan Kızılay, bugün Ankara'nın en hareketli merkezlerinden biri.
Ulus Meydanı
Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana Ankara'nın simge noktalarından olan Ulus, kentin geçmişini bugüne taşıyor.
Sıhhiye
Başkentin önemli ulaşım ve geçiş noktalarından Sıhhiye, zamanla değişen yolları ve çevresindeki yapılarla dikkat çekiyor.
Tandoğan Meydanı
Bugünkü adıyla Anadolu Meydanı, Ankara'nın değişen kent kimliğini yansıtan önemli alanlardan biri.
Atatürk Bulvarı
Ankara'nın en bilinen güzergahlarından biri olan bulvar, yıllar boyunca başkentin değişimine tanıklık etti.