“Meclis, Terörsüz Türkiye sürecini millet adına izleyecek”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın ardından parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek Meclis’in bir yıllık çalışma performansını değerlendirdi. Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Kurtulmuş; yasama ve denetim faaliyetlerinden parlamenter diplomasi çalışmalarına, Meclis’in ev sahipliği yaptığı organizasyonlardan hayata geçirilen proje ve hizmetlere kadar 4. yasama yılının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

“MECLİS, DÜNYANIN EN YOĞUN ÇALIŞAN PARLAMENTOLARINDAN BİRİ”



Meclis’in yasama faaliyetlerine ilişkin rakamları paylaşan Kurtulmuş, 4. yasama yılında milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına 571 kanun teklifi sunulduğunu belirtti. Genel Kurul gündeminde 121, komisyonlarda ise 3 bin 538 kanun teklifinin bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, yasama yılında 36 kanunun kabul edildiğini, 41 TBMM kararının alındığını söyledi.

Kurtulmuş, Genel Kurulun 125 birleşimde toplam 929 saat 21 dakika çalıştığını, yaklaşık 24 bin 150 sayfa tutanak tutulduğunu aktararak, ihtisas ve araştırma komisyonlarında da yaklaşık 9 bin saat çalışma gerçekleştirildiğini ve 27 bini aşkın sayfa tutanak tutulduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi herhalde dünyanın en yoğun çalışan meclislerinden birisidir” dedi.