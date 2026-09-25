“Meclis, Terörsüz Türkiye sürecini millet adına izleyecek”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın ardından parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek Meclis’in bir yıllık çalışma performansını değerlendirdi.
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Kurtulmuş; yasama ve denetim faaliyetlerinden parlamenter diplomasi çalışmalarına, Meclis’in ev sahipliği yaptığı organizasyonlardan hayata geçirilen proje ve hizmetlere kadar 4. yasama yılının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.
“MECLİS, DÜNYANIN EN YOĞUN ÇALIŞAN PARLAMENTOLARINDAN BİRİ”
Meclis’in yasama faaliyetlerine ilişkin rakamları paylaşan Kurtulmuş, 4. yasama yılında milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına 571 kanun teklifi sunulduğunu belirtti. Genel Kurul gündeminde 121, komisyonlarda ise 3 bin 538 kanun teklifinin bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, yasama yılında 36 kanunun kabul edildiğini, 41 TBMM kararının alındığını söyledi.
Kurtulmuş, Genel Kurulun 125 birleşimde toplam 929 saat 21 dakika çalıştığını, yaklaşık 24 bin 150 sayfa tutanak tutulduğunu aktararak, ihtisas ve araştırma komisyonlarında da yaklaşık 9 bin saat çalışma gerçekleştirildiğini ve 27 bini aşkın sayfa tutanak tutulduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi herhalde dünyanın en yoğun çalışan meclislerinden birisidir” dedi.
“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BAŞARIYLA YÜRÜTÜLECEK”
Kurtulmuş’un değerlendirmesinde en önemli başlıklardan biri, “Terörsüz Türkiye” süreci oldu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına dikkat çekerek, komisyonun 21 toplantı gerçekleştirdiğini ve farklı siyasi partiler ile toplumun çeşitli kesimlerinden temsilcilerin görüşlerinin alındığını ifade etti.
“MECLİS KOMİSYONU, SÜRECİ MİLLET ADINA MURAKABE EDECEK”
Terörsüz Türkiye sürecinde kurulması planlanan Meclis komisyonunun çalışma biçimine ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, komisyonun diğer ihtisas komisyonlarından farklı bir yapıda olacağını söyledi. Kurtulmuş, komisyonun daha dar ve fonksiyonel bir yapıda oluşturulmasının düşünüldüğünü belirterek, çalışma prensiplerinin siyasi partilerle yapılacak müzakereler sonucunda netleşeceğini ifade etti. Kurtulmuş ayrıca, süreçte “üçüncü göz” tartışmalarına ilişkin, Türkiye modelinde yabancı bir üçüncü göz bulunmayacağını belirterek, Meclis bünyesinde oluşturulacak komisyonun süreci millet adına denetleyeceğini söyledi.
YENİ ANAYASA MESAJI: MECLİS BUNA EN UYGUN MECLİS
Toplantıda yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kurtulmuş, mevcut anayasa, TBMM İçtüzüğü, siyasi partiler ve seçim mevzuatının Türkiye’nin geldiği noktayı karşılamada yeterli olmadığını savunarak, yeni anayasanın demokratik, kuşatıcı, insan hak ve özgürlüklerini esas alan ve hukukun üstünlüğünü teyit eden bir anlayışla hazırlanması gerektiğini ifade etti.
KURTULMUŞ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SOMUTLAŞIYOR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 10 Ağustos 2026’da Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini söyledi. Kurtulmuş, bunun TBMM’de bir yasa teklifi üzerinde oluşan en yüksek konsensüs olduğunu belirtti. Sürecin yalnızca siyasi bir söylem olmadığını ifade eden Kurtulmuş, Suriye ve Irak’taki gelişmelerin de “terörsüz bölge” hedefini desteklediğini söyledi.
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