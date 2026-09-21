“Türkiye sahipsiz değil, Türk milleti yalnız değil!”

İYİ Parti’nin iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı sürece ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak tartışılan düzenlemeye yönelik itirazlarını meydanlarda dile getirmek amacıyla başlattığı “Bayrak Açıyorum” mitinglerinin üçüncüsü Aksaray’da gerçekleştirildi. 19 Eylül’de Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Miting'de İstiklal Marşı ve Andımız okunurken, Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar çeşitli sloganlarla Dervişoğlu’na destek verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise konuşmasında terör, hukuk, ekonomi, dış politika, eğitim, aile yapısı ve Cumhuriyet başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

“TANDOĞAN’DAN BALIKESİR’E, BALIKESİR’DEN AKSARAY’A…”

Aksaraylılara ve miting alanını dolduran vatandaşlara seslenen Dervişoğlu, “Tandoğan’da bayrak açtık. Balıkesir’de o sancağı Kuvâ-yi Milliye’nin meydanına taşıdık. Bugün Aksaray’dayız. Çünkü sözümüz bitmedi. Çünkü derdimiz bitmedi. Çünkü ihanet süreci bitmedi” dedi.

Dervişoğlu, “Türkiye sahipsiz değildir, Türk milleti yalnız değildir” ifadeleriyle sürdürdüğü konuşmasında, Cumhuriyet’in milletin eseri olduğunu savundu. “Bu meydanların sebebi budur” diyen Dervişoğlu, vatandaşların ülke gündemine ilişkin söz söyleme ve itiraz etme hakkının bulunduğunu ifade etti.

“SUÇ İŞLİYORSUNUZ BEYLER, SUÇ İŞLİYORSUNUZ!”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünü İmralı’da terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan için özel bir alan oluşturulduğu yönündeki tartışmalara ayıran Dervişoğlu, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu, “Utanmazlar ittifakı, şimdi de İmralı’da inşaat yapıyormuş. Ev miymiş, konut muymuş, villa mıymış? Bahçesi kaç metreymiş, kaç oda kaç salonmuş? Alay eder gibi millete bunu konuşturuyorlar” dedi.

Milletin asıl merak ettiği konunun yapının niteliği olmadığını savunan Dervişoğlu, “Dün bu memleketin çocuklarının katili dediğiniz adamı bugün nereye hazırlıyorsunuz? Ne statüsü, ne siyaseti, ne muhataplığı, ne evi, ne villası?” ifadelerini kullandı.

Gaziler ile terör hükümlülerine yönelik uygulamalar üzerinden karşılaştırma yapan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanunun amir hükmüne rağmen, cezanın infazına cezaevi yerine, ister konut ister villa ister yerleşke adına ne derseniz deyin, özel bir alan tahsis ediyorsunuz. Kanunları çiğniyor, devleti katilin kölesi yapıyorsunuz. Biz, ‘ihanetin zaman aşımı yoktur’ deyince de hop oturup hop kalkıyorsunuz. İstediğinizi hücrede, dilediğinizi de villada yatırma yetkisini kimden alıyorsunuz? Bu cani için özel bir kanun çıkarttınız da bizim mi haberimiz yok? Suç işliyorsunuz beyler, suç işliyorsunuz!” Dervişoğlu, bu uygulamaların hesabının sorulmasının “boyunlarının borcu” olduğunu söyledi.

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