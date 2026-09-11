2027 memur ve emekli zammı belli oldu! Maaşlarda yeni rakamlar ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı ne olacak?



En düşük emekli aylığı da Ocak zammının en çok merak edilen başlıklarından biri. Enflasyon kaynaklı artışın ardından taban aylığın ne kadar olacağı konusunda farklı senaryolar bulunuyor. Hükümetin ayrıca bir düzenleme yapması halinde en düşük emekli maaşı için hesaplanan tutarın üzerinde yeni bir rakam belirlenebilecek.