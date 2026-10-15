Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM’de yaptığı konuşmada, AJet’in Gazipaşa–Ankara uçuşlarını ekim ayı sonundan mart ayı sonuna kadar iptal etme kararına tepki gösterdi. Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının devreye girerek hattın kış boyunca açık kalmasını sağlamasını istedi.

Gazipaşa–Ankara hattının bölge açısından büyük önem taşıdığını belirten Kaya, “Gazipaşa, Alanya, Anamur, Bozyazı, Ermenek ve Sarıveliler’de yaşayan yaklaşık 600 bin insanımızın faydalandığı bu hattın iptal edilmesi kabul edilemez. Üstelik yeterli yolcu doluluğuna sahip bir hattan bahsediyoruz.” dedi.

“Yazık günah bu insanlara!”

Uçuşların iptal edilmesiyle bölge halkının Ankara’ya ulaşımının zorlaşacağını vurgulayan Kaya, “Şimdi siz bu bölgenin Ankara’ya en kısa ulaşım imkânını ortadan kaldırıyorsunuz. Gazipaşa’dan, Alanya’dan Ankara’ya gitmek artık beş buçuk, altı saatlik yorucu bir yolculuk demek. Yazık günah bu insanlara!” ifadelerini kullandı.

“Bir taraftan havalimanını geliştiriyoruz, diğer taraftan Ankara uçuşları iptal ediliyor”

Gazipaşa Havalimanı’nın bölge ekonomisi ve turizmi açısından önemine dikkat çeken Kaya, “Zamanında Gazipaşa Havalimanı’nın yapılması ne kadar doğru bir kararsa, bugün bu hattın iptal edilmesi de o kadar yanlış bir karardır. Bir taraftan Gazipaşa Havalimanımıza yeni uluslararası uçuşlar kazandırmaya çalışıyoruz, diğer taraftan kendi millî hava yolu şirketimiz Ankara uçuşlarını iptal ediyor. Bu nasıl bir çelişki?” diye konuştu.

“Haftada beş sefer yapamıyorsanız iki sefer yapın”

AJet yetkililerine çağrıda bulunan Kaya, “Haftada beş uçuş yapamıyorsanız iki uçuş yapın. Ama bu hattı tamamen kapatmayın.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da seslenen Kaya, “Bakanlığımızın AJet yetkilileriyle acilen görüşerek Gazipaşa–Ankara hattının kış boyunca açık kalmasını sağlamasını bekliyoruz. Hemşerilerimizi mağdur etmeyin.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.