İşte Benim Stilim'de Hayatını Kaybeden İsimler Kimler?

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim programıyla tanınan bazı isimler yıllar içinde hayatını kaybetti. Yarışma sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan yarışmacılar ve jüri üyelerinin vefatları kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.
Nazlıcan Arkan, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 2019 yılında hayatını kaybetti. Arkan’ın vefatı yarışmanın izleyicileri ve yakın çevresini derinden etkiledi.
Programın en dikkat çeken jüri üyelerinden biri olan Nur Yerlitaş, 2020 yılında beyninde bulunan tümör nedeniyle yaşamını yitirdi. Moda dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Yerlitaş, programdaki yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.
Yağmur Taktaş, 2024 yılında ABD’deki evinde ölü bulundu. Ailesi, ölümden Türk asıllı ABD vatandaşı olduğu belirtilen ressam sevgilisi A.C.F.’yi sorumlu tuttu. Yapılan otopsi raporunda baş bölgesinde kesi, boyun ve bacaklarında morluklar ile sigara söndürülmesine benzer izler bulunduğu belirtildi. Aile ayrıca Taktaş’ın uyuşturucuyla zehirlendiğini ve işkence gördüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Nihal Candan, programdan sonra kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 5 aylık tutukluluğun ardından sağlık sorunları yaşayan Candan’ın ciddi kilo kaybı yaşadığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
Programdan sonra sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Ayşegül Eraslan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajın ardından yaşamını yitirdi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine giden ekipler Eraslan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan bu isimlerin vefatları, programın izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından uzun süre konuşulmuştu.