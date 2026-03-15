İlber Ortaylı’nın Defin Yeri Belli Oldu! Hazire Nedir?

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın defin yeri kamuoyunda merak edilen konular arasında yer aldı. Ortaylı’nın cenaze namazının İstanbul’daki Fatih Camii’nde kılınmasının ardından caminin haziresine defnedilmesi planlanıyor.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan hazire geleneği, cami veya külliyelerin avlularında bulunan küçük mezarlık alanlarını ifade ediyor. Bu alanlara genellikle toplumda iz bırakmış alimler, devlet adamları ve kültür dünyasının önemli isimleri defnediliyor.

Fatih Camii Haziresi de İstanbul’daki en bilinen hazirelerden biri olarak dikkat çekiyor. Tarih boyunca birçok önemli ismin mezarının bulunduğu bu alan, Osmanlı mezar taşları ve tarihi dokusuyla da öne çıkıyor.

İlber Ortaylı’nın da akademik çalışmaları ve tarih alanındaki katkıları nedeniyle bu geleneğe uygun şekilde Fatih Camii Haziresi’ne defnedilmesi planlanıyor.