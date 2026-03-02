Hacı Bayram-ı Veli’de maneviyat ve geçim mücadelesi yan yana

Ankara’nın tarihi merkezi Ulus’ta bulunan Hacı Bayram-ı Veli Camii, Ramazan ayıyla birlikte bir kez daha başkentin en yoğun noktalarından biri haline geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; sabah saatlerinden itibaren cami çevresinde hareketlilik başlıyor; öğle vaktiyle birlikte kalabalık artıyor, iftar saatine doğru ise avlu neredeyse dolup taşıyor.

Kimi vatandaş kuşlara yem atıyor, kimi banklarda tesbih çekiyor, kimi türbe önünde ellerini semaya açıp dua ediyor. Ailece gelenler, çocuklarını avluda koştururken izliyor; gençler telefonlarıyla fotoğraf çekiyor; yaşlılar ise sessizce köşelerine çekilip ibadetini sürdürüyor.

Ramazan’ın getirdiği manevi atmosfer, Ulus’un taş sokaklarından cami avlusuna doğru hissedilir biçimde yoğunlaşıyor.