Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman, Ne Kadar Yatacak?

Abdullah Güler’in açıklamalarıyla birlikte, bu yıl emekli ikramiyeleri için ayrılan dev bütçe netleşmiş oldu. 17 milyon emekliyi kapsayan 150 milyar TL’lik dev kaynak, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde SGK hesaplarına aktarılarak hak sahiplerine ulaştırılacak.



Her ne kadar şu anki kanun teklifinde ikramiye tutarlarına dair ek bir artış düzenlemesi bulunmasa da, hükümetin bayram takvimine göre ödeme tarihlerini önümüzdeki günlerde ilan etmesi bekleniyor. Emekliler, bayramdan hemen önce hesaplarını kontrol ederek dörder bin liralık ödemelerini alabilecekler.