Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman, Ne Kadar Yatacak?

17 milyon emeklinin gözü kulağı Ramazan Bayramı ikramiyelerindeydi! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonların beklediği o kritik soruyu yanıtladı: "Bayram ikramiyeleri yeni kanun teklifinde var mı? Ödemeler ne kadar olacak?" İşte dörder bin liralık ikramiye ödemeleri ve SGK bütçesinden ayrılan dev kaynağın tüm detayları...
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin beklediği "ikramiye" sorusuna AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den yanıt geldi. Peki, yeni kanun teklifinde ikramiye artışı var mı?
Güler, Meclis’e sunulan yeni kanun teklifinde ikramiyelerle ilgili bir düzenleme olup olmadığına açıklık getirdi: "Yok, bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar."
Türkiye’deki emekli sayısına dikkat çeken Güler, rakamı güncelledi: "Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var." Tüm bu hak sahipleri için bütçe planlaması yapıldı.
Güler, bu yıl ödenecek miktarı şu sözlerle teyit etti: "Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye ödenecek."
İkramiyelerin maliyeti hakkında bilgi veren Güler, "Yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak. Bu sene için özel bir kaynak bütçeden SGK'ya aktarılıyor," dedi.
Hali hazırda belirlenmiş olan ikramiye miktarı (3.000 TL'den 4.000 TL'ye çıkarılmış hali veya mevcut yasal sınır) bütçe dahilinde olduğu için yeni pakete eklenmediği vurgulandı. Güler: "Şu anda kanun teklifimizde buna yönelik ek bir düzenleme bulunmuyor." dedi
Abdullah Güler’in açıklamalarıyla birlikte, bu yıl emekli ikramiyeleri için ayrılan dev bütçe netleşmiş oldu. 17 milyon emekliyi kapsayan 150 milyar TL’lik dev kaynak, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde SGK hesaplarına aktarılarak hak sahiplerine ulaştırılacak.
Her ne kadar şu anki kanun teklifinde ikramiye tutarlarına dair ek bir artış düzenlemesi bulunmasa da, hükümetin bayram takvimine göre ödeme tarihlerini önümüzdeki günlerde ilan etmesi bekleniyor. Emekliler, bayramdan hemen önce hesaplarını kontrol ederek dörder bin liralık ödemelerini alabilecekler.