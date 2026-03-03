Ankara Afetlere Karşı Güçleniyor

Ankara’nın afetlere karşı daha dirençli bir kent haline gelmesi amacıyla kapsamlı bir strateji hayata geçiriliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Özkan Erel, afet yönetiminin yalnızca teknik bir konu olmadığını belirterek, toplumsal direncin afet öncesinde alınan kararlar ve hazırlanan yol haritalarıyla güçlendiğini ifade etti. 6 Şubat depremlerinin ardından hız kazanan çalışmalar kapsamında eğitim programları, afet farkındalık projeleri, müdahale ve risk azaltma planları ile uluslararası işbirlikleri devreye alındı.

“TOPLUMSAL DİRENÇ STRATEJİK YOL HARİTALARIYLA BAŞLAR”

Toplumsal direncin afet anında değil, afet öncesinde alınan kararlarla güçlendiğini belirten Erel, “Toplumsal direnç afet anında değil, afet öncesinde alınan ortak kararlar ve hazırlanan Ankara stratejik yol haritalarıyla başlar” ifadelerini kullandı. Belediyenin riskleri en aza indirmek için bilimsel veriler ışığında hareket ettiğini kaydeden Erel, “Bilimin ışığında ve toplumun her kesimini kapsayan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

6 ŞUBAT DEPREMİ SONRASI HIZLI ADIMLAR

Erel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından önemli dersler çıkarıldığını belirterek, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem maalesef acı bir deneyim oldu. Bu deneyimlerden dersler çıkararak hızlıca yol aldık.” dedi.

Bu kapsamda eğitim merkezleri kurduklarını aktaran Erel, afet öncesi, sırası ve sonrası süreçleri kapsayan eğitim programları başlattıklarını söyledi. “Afet farkındalık ve ilk yardım eğitimlerini verdik. Bunu yaparken AKUT’la protokol kapsamında ortak eğitimler düzenledik, AFAD’tan kendi eğitici eğitmenlerimizle eğitimler gerçekleştirdik.” dedi.

