2026 Oscar Ödüllerine Hangi Film Damga Vurdu?

98. Oscar Ödülleri Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. “One Battle After Another” filmi En İyi Film dahil 6 Oscar kazanarak geceye damga vurdu. 🎬
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar Ödülleri bu yıl 98’inci kez sahiplerini buldu. Tören Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlendi.
Yönetmen Paul Thomas Anderson imzası taşıyan “One Battle After Another” filmi geceye damga vuran yapım oldu.
Film, En İyi Film başta olmak üzere toplam 6 dalda Oscar kazanarak gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.
Gecede oyunculuk kategorilerinde de önemli ödüller dağıtıldı. Michael B. Jordan En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Jessie Buckley ise performansıyla Akademi’den tam not alarak En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.