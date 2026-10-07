Yatırım fonlarının tasfiye sürecinde ödeme takvimi netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya yönelik ödeme sürecinin 8 Ekim’de başlayacağını açıkladı. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise kanun teklifinin yasalaşması halinde yatırımcılara 1 milyon TL’ye kadar anapara ödemesinin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor.

Fon ödemeleri ne zaman başlayacak?

Cevdet Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonda yer alan 43 bin 643 yatırımcı için ödeme süreci 8 Ekim’de başlayacak.

Fonlardaki pay senetlerinin kontrol edildiğini belirten Yılmaz; nakit durumu, borç ve alacaklar ile fonların mevcut mal varlığının tespit edildiğini söyledi.

Tasfiye kapsamındaki diğer fonlarda ise Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinin tamamlanmasının ardından sürecin ilerlemesi bekleniyor.

1 milyon TL’ye kadar fon ödemesi ne zaman yapılacak?

Olağanüstü tasfiye modelinin temel unsurlarından birinin 1 milyon TL’ye kadar anapara ödemesi olduğunu belirten Yılmaz, buna ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yasalaşması halinde ödemelerin Ekim 2026 içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

SPK tarafından daha önce yapılan açıklamalarda da tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanan yatırımcılara, nihai tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacağı duyurulmuştu.

Ara ödemelerde MKK tarafından yatırımcı bazında belirlenecek net yatırım tutarı dikkate alınacak. Ödeme tutarı ise yatırımcı başına her bir fon için 1 milyon TL’yi aşmayacak.

Hangi fonların ödemesi yapılacak?

Yılmaz, ilgili bankaların saklama faaliyetlerini resmi olarak devralmasının sağlandığını belirterek, 7 şirketten A1 Capital, Bulls ve Pardus şirketlerinin olağan tasfiye sürecinin belirtilen tarihte başlayacağını ifade etti.

Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7’sini oluşturuyor.

Fonlarda nihai tasfiye ne zaman tamamlanacak?

Fon alacaklarının tahsil edilmesi ve borçların kapatılmasının ardından nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacak.

Cevdet Yılmaz, nihai tasfiye işlemleri için 5-6 aylık bir süre öngörüldüğünü belirtti.

Yatırımcıların ödeme sürecine ilişkin SPK ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Fon ödemelerinde öne çıkan tarihler

8 Ekim 2026: Olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonda 43 bin 643 yatırımcı için ödeme sürecinin başlaması bekleniyor.

Olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonda 43 bin 643 yatırımcı için ödeme sürecinin başlaması bekleniyor. Ekim 2026: Kanun teklifinin yasalaşması halinde 1 milyon TL’ye kadar anapara ödemelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde 1 milyon TL’ye kadar anapara ödemelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. 5-6 ay: Nihai tasfiye işlemlerinin tamamlanması için öngörülen süre.