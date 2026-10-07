CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasını değerlendirdi. Başarır, Tugay’a yönelik eleştirilerde bulunarak, “İzmir’de gezebilecek misin, sokağa çıkabilecek misin?” diye sordu.

Başarır’dan Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımına tepki

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Ali Mahir Başarır, Meclis’in temel görevinin ülkenin sorunlarını ve krizlerini araştırmak olduğunu belirtti.

Sermaye piyasalarındaki soruşturmaya da değinen Başarır, muhalefet partilerinin araştırma önergesi verdiğini belirterek, Meclis’te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini savundu.

Başarır, “500 bin mağdur var, asrın dolandırıcılığı, yaklaşık 90 milyar dolarlık tahmin edilen bir vurgun var ama AK Parti grubu tarafından yoklama istendi, salon boşaltıldı, araştırılmadı” ifadelerini kullandı.

“İzmir’i kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?”

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başarır, bu durumu eleştirdi.

Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik eleştiriler içeren bir videonun AK Parti tarafından paylaşılmasını hatırlatarak, daha sonra Tugay’a rozet takılmasını eleştirdi.

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

“Peki İzmir’i kim yönetiyor; Cemil Tugay. Sizin iddianıza göre İzmir’i çöp haline getiren bir belediye başkanı. Benim öyle bir iddiam yok, İzmir’de hiç öyle bir şey görmedim. Almaya utanmıyor musunuz, çöpü İzmir’deki varsa alkışlayan bakanlar, milletvekilleri mi toplayacak? Hem bir belediye başkanını, İzmir’in nasıl yönetildiğine ilişkin bir video paylaş, daha sonra o belediye başkanına rozet tak. Bu nasıl bir utanmazlık?”

Başarır, Tugay’a yönelik açıklamalarının devamında, “İzmir’i kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz?” diye konuştu.

“Cemil Tugay, İzmir sokaklarında gezebilecek misin?”

Başarır, Cemil Tugay’ın geçmişte doktorluk ve estetik cerrahlık yaptığını belirterek, açıklamalarında kişisel nitelikte sert ifadeler de kullandı.

Başarır, “Cemil Tugay’a soruyorum; İzmir’de gezebilecek misin, sokağa çıkabilecek misin?” ifadelerini kullandı.

“Herkes eşit bir şekilde hesap versin”

Başarır, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın sermaye piyasası soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İfade sürecinin neden daha önce başlatılmadığını soran Başarır, “2,2 milyarlık bir para, parayı fondan kazandığı belli. ‘İade edeceğim’ diyor, savcılık da bir yazı yazıyor, ‘şüpheli’ bile yazmıyorlar. Peki, ne sıfatla Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya ifade verecek?” dedi.

Başarır, farklı soruşturmalarda uygulanan adli süreçlere ilişkin de eleştirilerde bulunarak, seçilmişlerin tamamına aynı usulün uygulanması gerektiğini savundu.

Başarır, “Birilerini sabah 6’da alacaksın, birileri saat 4’te protokol kapısından girip ifadesini verip çıkacak. Hayır, herkes eşit bir şekilde bu ülkede hesap versin” ifadelerini kullandı.