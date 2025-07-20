Türkiye-Arjantin: 2-3

Çalhanoğlu İçin Dev Rekabet! Fenerbahçe Bastırıyor, Galatasaray Çekildi
Çalhanoğlu İçin Dev Rekabet! Fenerbahçe Bastırıyor, Galatasaray Çekildi
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İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Chiba Port Arena

HAKEMLER: Tadayoshi Asai (Japonya), Cedric Lai Sze Chung (Hong Kong)

TÜRKİYE: Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L), Beytullah (L) (Cafer, Berk)

ARJANTİN: Palonsky, L.Bruno, Kukartsev, Conde, Salazar, Graiudo, Danani (L) (Vicentin, Lima B., Morel, Pages)

SETLER: 25-18, 21-25, 19-25, 25-17, 15-17

SÜRE: 2 saat 26 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3'üncü hafta dördüncü maçında Arjantin'e 3-2 mağlup oldu.

Kaynak: DHA