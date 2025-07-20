Türkiye-Arjantin: 2-3
İSTANBUL, (DHA)-
SALON: Chiba Port Arena
HAKEMLER: Tadayoshi Asai (Japonya), Cedric Lai Sze Chung (Hong Kong)
TÜRKİYE: Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L), Beytullah (L) (Cafer, Berk)
ARJANTİN: Palonsky, L.Bruno, Kukartsev, Conde, Salazar, Graiudo, Danani (L) (Vicentin, Lima B., Morel, Pages)
SETLER: 25-18, 21-25, 19-25, 25-17, 15-17
SÜRE: 2 saat 26 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3'üncü hafta dördüncü maçında Arjantin'e 3-2 mağlup oldu.
Kaynak: DHA