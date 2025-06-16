Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan bugün saat 14.00 sıralarında amatör uçuş belgesi olan yamaç paraşütü pilotu Esra S., yaklaşık 1700 metre yükseklikteki uçuş pistinden single atlayış yaptı. Esra S. havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre paraşüt kapanması dolayısıyla yaklaşık 100 metre yükseklikten denize düştü. Esra S.'yi fark eden kıyıdaki kurtarma teknesi ise harekete geçti. Paraşütün iplerine dolanan Esra S., teknedekilerin yardımıyla birlikte denizden çıkarıldı.

Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri gönderidi. Belcekız Plajı'nda kıyıya çıkartılan Esra S.'ye ilk müdahale sağlık ekiplerince sürat teknesinde yapıldı. Sonrasında sedyeyle ambulansa taşınan Esra S., Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Esra S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.