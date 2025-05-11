Fenerbahçe Spor Kulübü, 11 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı anlamlı mesajla dikkat çekti. Kulüp, mesajına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Anneler Günü’nü kutlayarak başladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi; "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

Bu anlamlı mesaj, hem taraftarlar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. Fenerbahçe, geçmişten bugüne toplumun temel taşlarından biri olan annelerin değerini vurgulayan yaklaşımıyla, bu özel günde gönüllere dokundu.