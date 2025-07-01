AA muhabirinin derlediği verilere göre; Beşiktaş hisseleri yılın ilk 6 ayında yüzde 43,1, Trabzonspor hisseleri yüzde 48, Galatasaray hisseleri ise yüzde 18,4 oranında değer kaybetti. Bu düşüşlerin arkasında kulüplerin finansal yapılarındaki zayıflık ve sahadaki istikrarsız performanslar etkili oldu.

Fenerbahçe Hisseleri Neden Yükseldi?

Analistler, Fenerbahçe’nin hisselerinde yaşanan yükselişte sponsorluk anlaşmaları ve yeni transferler gibi olumlu gelişmelerin etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca Fenerbahçe, 14 milyar 437 milyon 500 bin TL piyasa değeriyle borsadaki en değerli spor kulübü konumunda.

Haziran Ayının Sürprizi Beşiktaş Oldu

Haziran ayında yatırımcısına en çok kazandıran spor hissesi Beşiktaş oldu. Mayıs ayına kadar 4 ay üst üste düşüş yaşayan Beşiktaş hisseleri, haziranda yüzde 13,8 değer kazanarak tepki alımlarıyla yükseldi. Aynı dönemde Fenerbahçe hisseleri yüzde 13 artış gösterdi. Galatasaray hisseleri yüzde 8,4, Trabzonspor ise yüzde 30,6 değer kaybetti.

Spor Kulüplerinin Zayıf Finansal Yapısı Hisseleri Etkiliyor

‘Dört büyükler’ olarak anılan kulüplerin borsaya açık şirketleri, 2024-2025 sezonunun ilk 9 ayında toplam 5,6 milyar TL zarar açıkladı. Bu zararların ardından kulüpler bedelli sermaye artırımı yoluyla finansman sağlamaya çalıştı ve elde edilen gelirleri Türkiye Bankalar Birliği yapılandırma ödemelerinde kullandı.

Piyasa Değeri Sıralaması (Haziran 2025 Sonu):

Fenerbahçe: 14,4 milyar TL Galatasaray: 8,8 milyar TL Beşiktaş: 8,6 milyar TL Trabzonspor: 8,4 milyar TL

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Mayıs 2025 ve Haziran 2025 kapanış fiyatı, değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket 2024 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2025 Mayıs kapanış fiyatı (TL) 2025 Haziran kapanış fiyatı (TL) 2025 Haziran aylık değişim (yüzde) 2024 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri Fenerbahçe 10,15 10,22 11,55 +13 +13,8 14.437.500.000 Galatasaray 2,01 1,79 1,64 -8,4 -18,4 8.856.000.000 Beşiktaş 3,48 1,74 1,98 +13,8 -43,1 8.641.847.019 Trabzonspor 2,15 1,61 1,12 -30,6 -48 8.400.000.000