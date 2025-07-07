Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde geride kalan sezonda beklentiyi karşılayamayan sarı-lacivertlilerle yeni sezon öncesi transferde birçok önemli oyuncunun ismi anılmıştı.Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, birçok oyuncu arasından ilk tercihini Kolombiyalı yıldızdan yana kullandı.

Bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, aynı zamanda kadrosunu tarihinde ilk defa bir Kolombiyalı isimle güçlendirdi. Duran, aynı zamanda, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 198. transfer olarak kayıtlara geçti.

Ali Koç'un 106. transferi

Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle başkan Ali Koç yönetimindeki 106. transferini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak transferde 'dalya' diyen Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe, bu sezon ilk olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile Ali Koç dönemindeki 106. transferine imza attı.

Ali Koç dönemindeki transferler şöyle.

Sezon Oyuncu Ülke 2018-2019 Victor Moses Nijerya ' Yassine Benzia Cezayir ' Jailson Brezilya ' Miha Zajc Slovenya ' Michael Frey İsviçre ' Andre Ayew Gana ' İslam Slimani Cezayir ' Diego Reyes Meksika ' Tolgay Arslan - ' Harun Tekin - ' Berke Özer - ' Barış Alıcı - ' Ferdi Kadıoğlu - ' Sadık Çiftpınar - ' Tolga Ciğerci - ' Serdar Aziz - 2019-2020 Luiz Gustavo Brezilya ' Vedat Muriç Kosova ' Zanka Danimarka ' Adil Rami Fransa ' Allahyar Sayyadmanesh İran ' Max Kruse Almanya ' Simon Falette Gine ' Garry Rodrigues Yeşil Burun Adaları ' Deniz Türüç - ' Altay Bayındır - ' Yasir Subaşı - ' Mevlüt Erdinç - ' Murat Sağlam - ' Emre Belözoğlu - 2020-2021 Marcel Tisserand Demokratik Kongo ' Dimitrios Pelkas Yunanistan ' Mauricio Lemos Uruguay ' Attila Szalai Macaristan ' Kemal Ademi İsviçre ' Bright Osayi-Samuel Nijerya ' Diego Perotti Arjantin ' Mame Thiam Senegal ' Filip Novak Çekya ' Enner Valencia Ekvador ' Papiss Cisse Senegal ' Jose Sosa Arjantin ' Ally Samatta Tanzanya ' İrfan Can Kahveci - ' Mesut Özil - ' Nazım Sangare - ' İsmail Yüksek - ' Sinan Gümüş - ' Mert Hakan Yandaş - ' Caner Erkin - ' Gökhan Gönül - ' Barış Sungur - 2021-2022 Mergim Berisha Almanya ' Min-jae Kim Güney Kore ' Miguel Crespo Portekiz ' Max Meyer Almanya ' Diego Rossi Uruguay ' Steven Caulker Sierra Leone ' Burak Kapacak - ' Serdar Dursun - ' Çağtay Kurukalıp - 2022-2023 Jayden Oosterwolde Hollanda ' Ezgjan Alioski Makedonya ' Luan Peres Brezilya ' Joao Pedro İtalya ' Bruma Portekiz ' Michy Batshuayi Belçika ' Lincoln Brezilya ' Willian Arao Brezilya ' Gustavo Henrique Brezilya ' Lamine Diack Senegal ' Joshua King Norveç ' Samet Akaydın - ' Emre Mor - ' İrfan Can Eğribayat - ' Tiago Çukur - ' Emre Demir - 2023-2024 Ryan Kent İngiltere ' Edin Dzeko Bosna Hersek ' Alexander Djiku Gana ' Umut Nayir - ' Sebastian Szymanski Polonya ' Dusan Tadic Sırbistan ' Rodrigo Becao Brezilya ' Bartuğ Elmaz - ' Mert Müldür - ' Fred Brezilya ' Cengiz Ünder - ' Omar Fayed Mısır ' Dominik Livakovic Hırvatistan ' Leonardo Bonucci İtalya ' Rade Krunic Bosna Hersek ' Çağlar Söyüncü - 2024-2025 Levent Mercan - ' Oğuz Aydın - ' Cenk Tosun - ' Allan Saint-Maximin Fransa ' Youssef En-Nesyri Fas ' Yiğit Fidan - ' Sofyan Amrabat Fas ' Filip Kostic Sırbistan ' Anderson Talisca Brezilya ' Diego Carlos ' ' Milan Skriniar Slovakya ' Ognjen Mimovic Sırbistan 2025-2026 Jhon Duran Kolombiya

- Kontenjan avantajına sahip

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, yaşı nedeniyle bu sezon +2 kontenjanından faydalanabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonun, yeni sezon için 12+2 yabancı kontenjanı belirlemişti.

21 yaşındaki Jhon Duran, 2003 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli +2 kontenjanı ile forma giyecek.

- Fenerbahçe tarihindeki yabancı futbolcular

Fenerbahçe'nin Jhon Duran da dahil olmak üzere 118 yılda kadrosuna dahil ettiği 198 yabancı futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza 'Edu', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma.

Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen 'Zanka'.

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Meksika (1): Diego Reyes.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Kolombiya (1): Jhon Duran

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.