Fenerbahçe, 69 milyon Euro’luk borcunu kapatarak bu akşam itibarıyla Bankalar Birliği’nden çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.”

Bu gelişmeyle birlikte sarı-lacivertli kulüp, mali yapı açısından yeni bir dönemin kapısını aralamış oldu.