İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafında YPG yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin sert bir açıklama yaptı. Duran, olayın açık bir provokasyon olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin güvenliğine ve mukaddesatına yönelen her tehdidin en kararlı şekilde karşılık bulacağını söyledi.

“Terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye çalışıyorlar”

Açıklamada, Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında yaşanan saldırının, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef aldığı belirtildi. Duran, bu girişimlerin terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların devrede olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

“Birlik ve beraberliğe zarar veremez”

Devletin kararlılığının altını çizen Duran, “Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık karşılıksız kalmayacaktır. Bu girişimler ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilir ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilir” ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili ilgili kurumlar tarafından derhal soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, saldırının failleri ile arkasındaki yapıların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemlerin gecikmeksizin uygulanacağı vurgulandı. “Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır” denildi.