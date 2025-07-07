Hasat mevsiminin ortasında yaşanan olay, Hacıömeroğlu’nda adeta yürekleri ağza getirdi. Öğle saatlerinde saman balyalama makinelerinin erken faaliyete başlamasıyla alevler biçilmemiş ekinlerin bulunduğu tarlalarda hızla yayıldı. Rüzgârın etkisiyle yangın köye yönelirken, camiden yapılan acil anons üzerine köylüler traktörleri ve tarım ekipmanlarıyla müdahaleye koştu.

“10 Dakika Daha Geciksek Evlerimiz Gidecekti”

Yangının ilk anlarında alevlere müdahale eden Hasan Hazar, olayın büyüklüğünü şu sözlerle anlattı: “Rüzgâr tam köye doğru esiyordu. Herkes traktörüne atladı, pullukla yangının önünü kesmeye çalıştı. Eğer 10 dakika daha geç kalsaydık, sadece ekin değil, evlerimiz de yanardı.”

Toplu Mücadele Felaketi Önledi

Traktörler, kepçeler ve el birliğiyle yapılan müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Köylülerin organize ve hızlı refleksi, büyük bir doğal afetin eşiğinden dönülmesini sağladı.

Sendikadan Kritik Uyarı: “Üç 30 Kuralına Dikkat!”

Yangının ardından açıklama yapan Öz Orman-İş Sendikası, benzer olayların önlenmesi için ciddi uyarılarda bulundu. Açıklamada, özellikle sıcak yaz aylarında saman makinelerinin erken çalışmasının büyük risk yarattığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Hasat tamamlanmadan saman makinelerinin sahaya girmesi son derece tehlikeli. Üç 30 kuralı — hava sıcaklığı 30°C üzeri, rüzgar hızı 30 km/s üzeri ve nem oranı %30’un altı — yangınlar için kırmızı alarmdır. Şu an bu şartlar fazlasıyla mevcut.”

Sendika ayrıca, hasat süresince köylerde yangın nöbeti tutulmasını ve uygun ekipmanların hazır bulundurulmasını önerdi.

“Yeşil Vatan İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz”

Hacıömeroğlu’nda yaşanan bu olay, doğal afetlere karşı toplumsal dayanışmanın ne denli etkili olabileceğini bir kez daha gösterdi. Küçük bir kıvılcımın büyük bir yıkıma dönüşmesi, köylülerin bilinçli müdahalesi sayesinde engellendi.