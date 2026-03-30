Türkiye’de yerel yönetimler üzerinden yürüyen siyasi tartışmalar, son dönemde yeni bir boyut kazanmış durumda.

Özellikle CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma ve operasyonlar, yalnızca hukuki süreçler olarak değil, aynı zamanda siyasi rekabetin bir parçası olarak da değerlendiriliyor. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşanan son gelişmeler ise bu tartışmayı daha da derinleştiren bir örnek olarak öne çıkıyor.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sayıştay Başkanlığı’nın 2025 yılı olağan denetimlerinde tespit ettiği usulsüzlükler üzerine Etimesgut Belediyesi ile belediyeye bağlı Etimkent A.Ş.’de incelemeler başlatıldı.

Aşevi hizmetleri, yemek alım ve dağıtım süreçleri ile şirket hesaplarında ortaya çıkan sorunlar neticesinde dört kişinin gözaltına alınması, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Ancak bu süreci farklı kılan en önemli unsur, söz konusu usulsüzlük iddialarını ilk gündeme taşıyan ismin bizzat Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu olması.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun, Etimkent A.Ş. yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunması ve bazı görevlileri görevden uzaklaştırması, olayın “içeriden ifşa” boyutunu ortaya koyuyor. Bu durum, kamuoyunda “temiz siyaset” açısından olumlu bir adım olarak yorumlanabileceği gibi, siyasi dengeler açısından farklı soruları da beraberinde getiriyor.

Her ne kadar Beşikçioğlu, sürecin siyasi bir operasyon olmadığını ifade etse de, gelişmelerin seyri bu iddiayı tartışmalı hale getiriyor.

Özellikle AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, olayın siyasi boyutunu daha görünür kıldı. Şamil Tayyar’ın, daha önce dile getirdiği yolsuzluk iddialarını hatırlatması ve operasyonun devamının gelebileceğini ima etmesi, bilgi akışının kaynağına dair soru işaretlerini artırdı.

Bu noktada akıllara gelen temel soru şu: Bu tür bilgileri muhalif ya da iktidar yanlısı isimlere kim servis ediyor? Siyasi kulislerde dolaşan iddialar, yalnızca rakip partiler arası mücadeleye değil, aynı zamanda partilerin kendi iç dinamiklerine de işaret ediyor.

Nitekim son dönemde CHP içinde yaşanan gelişmeler bu durumu destekler nitelikte. Parti içi kurultay tartışmalarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalara kadar birçok sürecin başlangıcında, yine parti içinden gelen şikayetler ve itiraflar dikkat çekiyor.

Benzer bir tablo İzmir’de de karşımıza çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, önceki dönem yönetimine ilişkin yaptığı başvurular sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapılması, “içerden başlayan süreçlerin” nasıl geniş çaplı operasyonlara dönüştüğünü gösteriyor.

Etimesgut örneği de bu çerçevede değerlendirildiğinde, CHP içinde uzun yıllardır var olduğu bilinen gruplaşmaların etkisi daha net anlaşılıyor. Parti içi rekabetin zaman zaman kamuoyuna yansıyan bu tür krizlerle sonuçlanması, yalnızca yerel yönetimleri değil, partinin genel siyasi pozisyonunu da etkileyebilecek bir risk barındırıyor.

Bu tabloyu anlatmak için kullanılan “cevizin içindeki kurt” benzetmesi oldukça çarpıcı. Sorunun dışarıdan değil, içeriden kaynaklandığını ima eden bu ifade, aslında meselenin en kritik noktasını ortaya koyuyor.

Çünkü siyasi partiler için en büyük tehdit çoğu zaman rakiplerinden değil, kendi içlerindeki çatlaklardan doğuyor.

Önümüzdeki süreçte Etimesgut soruşturmasının nasıl ilerleyeceği, yeni gözaltı ya da iddianamelerin gelip gelmeyeceği merak konusu. Ancak daha da önemlisi, bu tür olayların Türkiye siyasetinde nasıl bir etki yaratacağı. Yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlenmesi mi sağlanacak, yoksa bu süreçler siyasi hesaplaşmaların bir aracı olarak mı kalacak?

Tüm bu soruların yanıtı henüz net değil. Ancak kesin olan bir şey var: Türkiye’de siyaset artık sadece meydanlarda değil, belediye koridorlarında, savcılık dosyalarında ve parti içi dengelerde şekilleniyor. Ve görünen o ki, bu tartışmalar önümüzdeki günlerde daha da hararetlenecek.