Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran Cuma günü Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da buluşacak. Bu görüşme 20 yılı aşkın bir süredir sonra Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme İstanbul’da “çalışma ziyareti” adı altında gerçekleşecek.

Paşinyan’ın ziyareti, 1993’ten bu yana Türkiye’ye başbakan düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olacak.



Erdoğan-Paşinyan Görüşmesi, Aliyev’le taçlanacak mı?



Ankara kulislerinde, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yürütülen barış sürecinin de gündemde olacağı belirtiliyor. Zira ziyaretin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de Türkiye’ye gelmesi bunu destekliyor.

Her iki liderin de açıklama yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmazken, görüşmeden sonra ortak bir basın bildirisi yayımlanması bekleniyor.