Türkiye'nin huzur ve güvenliği için sürdürülen mücadelenin önemli bir aşamasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yeni bir adım atıldı. Gelişmenin ardından yapılan açıklamada, hem kararlılık vurgusu hem de dua dikkat çekti.

“Allah Hedeflerimize Ulaşmayı Nasip Etsin”

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin.”

Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin. 🇹🇷 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2025

Güvenlik, Huzur ve Kalıcı Barış Vurgusu

Açıklamada Türkiye’nin yalnızca kendi sınırlarında değil, bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlama amacı taşıdığına dikkat çekildi. Paylaşım, özellikle sosyal medyada kısa sürede destek mesajlarıyla karşılandı.