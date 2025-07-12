İşte Yeni Yönetmelikle Gelen Başlıca Değişiklikler:

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’na sunum şartı kaldırıldı: Artık projelerin ilgili kurullara sunulması zorunlu değil, böylece bürokratik süreçler sadeleşti.

Başvuru sayısı artırıldı: Daha önce yılda sadece 2 kez yapılabilen başvurular, 6’ya çıkarılarak daha esnek ve sürekli hale getirildi.

Destekli İstihdam Projesi eklendi: Zihinsel engelli bireylerin iş gücüne katılımını teşvik etmek amacıyla yeni bir proje türü hayata geçirildi.

Hibe kaynaklarının etkin kullanımı sağlandı: Sınırlı kaynakların daha verimli ve etkili kullanılması amacıyla proje süreçleri yeniden yapılandırıldı.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, "Yeni yönetmelikle birlikte engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın projelere erişimini kolaylaştırarak, istihdam fırsatlarını genişletiyoruz. Bu düzenlemeyle daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir istihdam yapısını birlikte inşa ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

📢Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza hayırlı olsun❗



Engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimini kolaylaştırmak adına önemli bir adım attık.



🔹İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna hibe projelerini sunulma zorunluluğunu kaldırdık.



🔹Vatandaşlarımızın yılda 2… pic.twitter.com/UIKu3qfbDX — İŞKUR (@TurkiyeIsKurumu) July 12, 2025