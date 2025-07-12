Partililerin coşkulu karşılamasıyla açılış alanına gelen Özdağ, konuşmasında Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne vurgu yaparak, “Bu mücadeleyle Türkiye’nin birliğine, dirliğine el sürdürmeyeceğiz. Bundan emin olun, asla umutsuzluğa kapılmayın,” dedi.

“Tek Başına Kalsam da Direneceğim”

Açıklamasında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son konuşmasına da değinen Özdağ, AK Parti, MHP ve DEM Parti arasında kurulan ittifaka dikkat çekti. “Bu ittifakın neler yapacağını biliyoruz. Türk milleti de çok yakında görecek. Tek başıma kalsam bile bu ittifakın karşısında duracağım, ama biliyorum yalnız kalmayacağım,” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ün Sözüyle Seslendi: Umutsuz Adam Vardır, Umutsuz Durum Yoktur”

Ümit Özdağ, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün umut dolu sözlerini hatırlatarak, “Umutsuz durum yoktur, umutsuz adam vardır. Biz umutsuz değiliz, geleceğe umutla bakıyoruz,” dedi.

“Türk Milleti Hak Ettiği Zenginliğe ve Adalete Kavuşacak”

Türk milletinin geçmişte birçok zorluğun üstesinden geldiğini belirten Özdağ, “Bu coğrafyada bin yıldır ayaktayız, yine başaracağız. Türk milleti hak ettiği zenginliğe ve adalete mutlaka kavuşacak. Düşman ceza hukuku uygulamaları sona erecek,” diyerek adalet vurgusu yaptı.

Açılış konuşmasının ardından kurdele kesilerek Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığı binası ve Zafer Kültür Kafe hizmete açıldı. Özdağ, partililerle birlikte çay içip sohbet etti.