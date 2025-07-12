Emine Erdoğan, AK Parti’nin milletin içinden doğan ve kararlarını ortak akılla alan bir dava bilinciyle yürüdüğünü vurguladı. “Bu kutlu yürüyüş, annelerin yüreğini dağlayan acıların sona erdiği, evlatların umutla büyüdüğü, terörün karanlığına kesinlikle son verildiği bir Türkiye içindir” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında birlik, dirlik ve kardeşlik temennisiyle güçlü yarınlara ulaşma dileğini dile getiren Emine Erdoğan, Türkiye’nin huzur ve refah içinde ilerlemesi için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın, aziz milletimizin istikbali adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru… pic.twitter.com/q2InimiNkW — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 12, 2025