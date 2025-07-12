Emine Erdoğan, AK Parti’nin milletin içinden doğan ve kararlarını ortak akılla alan bir dava bilinciyle yürüdüğünü vurguladı. “Bu kutlu yürüyüş, annelerin yüreğini dağlayan acıların sona erdiği, evlatların umutla büyüdüğü, terörün karanlığına kesinlikle son verildiği bir Türkiye içindir” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında birlik, dirlik ve kardeşlik temennisiyle güçlü yarınlara ulaşma dileğini dile getiren Emine Erdoğan, Türkiye’nin huzur ve refah içinde ilerlemesi için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

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Muhabir: Uğurcan Bayrakdar