Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ve yeniden cezaevine gönderilmesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Kanseri iki kez yenen ve boynundaki kitle nedeniyle kısa süre önce ameliyat olan Başkan Çalık’ın tedavi süreci devam ederken cezaevine gönderilmesine tepki gösteren Emir, "Bu milletin vicdanı da öfkesi de yakanda olacak!" sözleriyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yüklendi.

Murat Emir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İki kez kanseri atlatmış, ancak tekrar etme riski bulunan; boynundaki kitle nedeniyle ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık yeniden cezaevine gönderiliyor. Madımak Katliamı sanıkları, IŞİD’liler, PKK’lılar 'sağlık' ya da 'pişmanlık' bahanesiyle salıverilirken; halkın oyuyla seçilmiş, suç isnadı zayıf, tedavisi devam eden bir belediye başkanı neden hâlâ tutsak? Suçunu itiraf edip 'Beni ağabeyim bu ortamlara soktu' diyen ByLockçu kardeşini bile serbest bıraktıran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç! Artık bıçak kemiği delip geçti! Cezaevinde suçu ispatlanmadan tuttuğunuz Murat Çalık’ın sağlığı daha da kötüleşirse sorumlusu sen olacaksın!"