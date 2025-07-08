Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun'un milli takıma veda ettiğini duyurdu. Federasyon açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"A Kadın Milli Takım başantrenörü olarak 3 yıllık çalışma süresinin ardından sözleşmesi sona eren Ekrem Memnun’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

A Kadın Milli Takım başantrenörü olarak 3 yıllık çalışma süresinin ardından sözleşmesi sona eren Ekrem Memnun’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/iaOq5eBEOo — TBF (@TBF) July 8, 2025