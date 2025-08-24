İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kimyasal katkı ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı. Buna göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında 218 kilogram metamfetamin ve 81 kilogram kimyasal katkı maddesi bulundu.

Ali Yerlikaya: “Gençlerimizi Zehirlemelerine İzin Vermeyeceğiz”

Operasyonda yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve görev alan polisleri tebrik etti.

“Zehir tacirlerinin, gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.