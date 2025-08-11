Emine Erdoğan paylaşımında, “Mersin’in Mut ilçesinde yer alan, bin 316 yıllık ulu zeytin ağacı kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanıyor. Asırlara meydan okuyan anıt ağaçlarımız, doğanın sabrını, bereketini ve direncini simgeliyor.” ifadelerine yer verdi.

Her ağacın doğa ve iklim açısından hayati bir değer taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, sadece anıt ağaçların değil, tüm ağaçların korunması gerektiğini belirterek şu mesajı paylaştı:

“Sadece anıt ağaçlar değil, her ağaç, iklimin dengesinde, hayatın devamında vazgeçilmez bir değerimiz. Doğaya gösterdiğimiz özen, aslında kendimize bıraktığımız mirastır. Ağaçlarımızı birlikte koruyalım.”

1316 Yıllık Zeytin Ağacı: Yaşayan Tarih

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en yaşlı zeytin ağacı olarak kabul edilen bu anıt ağaç, hem tarım mirası hem de doğal kültürel varlık olarak değerlendiriliyor. Asırlardır ayakta duran bu ağaç, bölge halkı tarafından büyük bir özenle korunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye'nin tescillenmiş en yaşlı zeytin ağacı olan bu canlı miras, doğaya duyulan saygının simgesi haline geldi.

Doğa ve Çevre Vurgusu

Emine Erdoğan’ın çevre ve doğa konusundaki duyarlılığı daha önceki kampanya ve projelerle de gündeme gelmişti. Özellikle “Sıfır Atık” hareketiyle çevre bilincinin yaygınlaşmasına öncülük eden Erdoğan, son paylaşımıyla da ağaçların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

