Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Algoritmanın aptal olduğunu ve ciddi geliştirmelere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Ancak en azından bunu gerçek zamanlı ve şeffaf bir şekilde düzeltmeye çalıştığımızı görebiliyorsunuz.”

Musk, bu yaklaşımın sosyal medya şirketleri arasında benzersiz olduğunu savunarak, diğer platformların algoritmalarını bu ölçüde açık şekilde paylaşmadığını vurguladı.

X Algoritması Açık Kaynak Oldu

Musk’ın açıklamalarında öne çıkan en önemli detaylardan biri, X algoritmasının açık kaynak hâline getirilmesi oldu. X Engineering hesabı tarafından yapılan duyuruda, “For You” akışında kullanılan algoritmanın:

xAI tarafından geliştirilen Grok modeliyle

Transformer mimarisi kullanılarak

GitHub üzerinden açık kaynak olarak yayımlandığı belirtildi.

Yetkililer, açık kaynak kodların her 4 haftada bir güncelleneceğini açıkladı. Bu adım, X’in algoritmik şeffaflık konusundaki iddiasını güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

X “For You” Algoritması Nasıl Çalışıyor?

Açık kaynak hâline getirilen yeni X algoritması, Grok tabanlı yapay zekâ modeliyle kullanıcıya özel içerik sunmayı hedefliyor. Sistem, kullanıcı akışını 10 temel adımda oluşturuyor:

Kişisel veriler analiz ediliyor: Takip edilen hesaplar, beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar inceleniyor. Aday gönderiler belirleniyor: Takip edilen hesaplardan (in-network) ve X genelinden önerilen içerikler (out-of-network) toplanıyor. Takip edilen hesaplar önceliklendiriliyor: Bu gönderiler hızlı erişim için bellekte tutuluyor. Yeni içerikler yapay zekâ ile seçiliyor: İlgi alanlarına benzer gönderiler AI eşleştirme sistemiyle tespit ediliyor. Gönderiler zenginleştiriliyor: Metin, görsel, video, hesap bilgisi ve doğrulama durumu ekleniyor. Filtreleme yapılıyor: Tekrar eden, eski, engellenmiş veya daha önce görülmüş içerikler çıkarılıyor. Etkileşim tahmini yapılıyor: Grok modeli; beğeni, yanıt, yeniden paylaşım, tıklama ve olumsuz tepki olasılıklarını hesaplıyor. Tek skor oluşturuluyor: Olumlu etkileşimler artırılırken, olumsuz sinyaller düşürülüyor; içerik çeşitliliği korunuyor. Sıralama yapılıyor: En yüksek puanlı gönderiler dengeli bir akış hâlinde sunuluyor. Son güvenlik kontrolü: Spam, şiddet veya silinmiş içerikler ayıklanıyor.

Tek Skor Yerine Çoklu Etkileşim Tahmini

X algoritması, klasik sistemlerden farklı olarak tek bir puanlama yerine birden fazla kullanıcı davranışını aynı anda tahmin ediyor. Model; bir gönderinin:

Beğenilme

Yanıtlanma

Yeniden paylaşılma

Tıklanma

İzlenme

olasılıklarını ayrı ayrı hesaplayarak daha hassas ve kişiselleştirilmiş bir sıralama oluşturuyor.

Zekâ Modelin İçinde, Sistem Modüler

Yetkililere göre sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, tüm öğrenmenin doğrudan kullanıcı davranışlarından gelmesi. Algoritmik zekâ, farklı işlem zincirlerine dağıtılmak yerine doğrudan modelin içine entegre ediliyor.

Bu yapı sayesinde sistem:

Modüler

Şeffaf

Kararlı

Ölçeklenebilir

bir mimari sunuyor.

Her Gönderi Bağımsız Olarak Puanlanıyor

Yeni algoritmada her gönderi bağımsız şekilde skorlanıyor. Bu sayede sonuçlar önbelleğe alınabiliyor ve kullanıcılar için daha tutarlı ve stabil bir akış sağlanıyor.

Uzmanlara göre bu yaklaşım, X’i büyük ölçekli sosyal medya platformları arasında en şeffaf içerik sıralama sistemlerinden biri hâline getiriyor.

